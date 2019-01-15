В период руководства Диего Симеоне "Атлетико" не смог одолеть в еврокубках только "Карабах"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Испанский "Атлетико" в период руководства главного тренера Диего Симеоне среди иностранных команд не смог одолеть в еврокубках только "Карабах".

Как сообщает Report, об этом говорится в материале, подготовленном "90 min.com".

Отмечается, что "Атлетико" запомнился для фанатов в Лиге чемпионов прошлого сезона преимущественно играми с "Карабах". Не сумевший выиграть в обеих играх группового этапа (0:0, 1:1) мадридский представитель занял третье место и остался вне ЛЧ. В результате команда стала победителем Лиги Европы.

Отметим, что в период руководства Диего Симеоне "Атлетико" не смог выиграть всего у 4 команд. Остальные три клуба – представители Испании "Расинг" (Сантандер), "Майорка" и "Жирона". Две первых клуба сейчас ведут борьбу в низшей лиге. С последним же в выездной игре первого круга зарегистрирована ничья - 1:1. Аналогично завершился мачт 1/8 финала Кубка Испании между "Жироной" и "Атлетико". Ответный матч между этими коллективами состоится 16 января в Мадриде. Если "Атлетико" победить в завтрашней игре, количество непобежденных командой Симеоне сократится до 3.