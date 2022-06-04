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В Париже в течение футбольного матча Франция - Дания задержали 39 человек

В Париже в течение футбольного матча Франция - Дания задержали 39 человек Французские правоохранительные органы задержали 39 человек на территории вокруг стадиона "Стад де Франс", где в пятницу проходил матч между сборными Франции и Дании в рамках чемпионата Лиги наций, завершившийся победой датчан со счетом 2:1.
Футбол
4 июня 2022 г. 11:46
В Париже в течение футбольного матча Франция - Дания задержали 39 человек

Французские правоохранительные органы задержали 39 человек на территории вокруг стадиона "Стад де Франс", где в пятницу проходил матч между сборными Франции и Дании в рамках чемпионата Лиги наций, завершившийся победой датчан со счетом 2:1.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу парижская префектура полиции.

Отмечается, что один случай связан с попыткой кражи телефона и банковской карты у датского болельщика в метро, еще один - с попыткой пробраться на территорию стадиона в обход пропускных пунктов.

Для обеспечения порядка перед матчем были задействованы более 2 тыс. полицейских и жандармов. В четверг сообщалось, что на стадионе ожидается 77 тыс. болельщиков, в том числе 2,8 тыс. билетов приобрели датчане. Были организованы коридоры безопасности от ближайших станций метро до стадиона, всем желающим раздавали брошюры с правилами поведения на стадионе и на прилегающей территории.

Меры безопасности принимались с учетом опыта прошлой недели, когда перед финальным матчем Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" на входах скопилось большое количество болельщиков, а по пути от станций метро и пригородных электричек некоторые подвергались нападениям хулиганов. Согласно данным МВД Франции, которые привела в воскресенье газета Le Figaro, 105 человек были задержаны за различные нарушения на "Стад де Франс" и в районе фан-зон перед началом и во время финала. В ходе стычек с болельщиками на подступах к стадиону пострадали семь сотрудников полиции.

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