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В отчете УЕФА "Карабах" лидирует по числу болельщиков

В отчете УЕФА "Карабах" лидирует по числу болельщиков

УЕФА назвал клуб, который имеет самых активных болельщиков на официальных соцстраницах клубов, участвующих в групповом этапе Кубка Европы в сезоне 2019/2020.

Как сообщает Report, это - представляющий Азербайджан в Лиге Европы клуб "Карабах". 

Показатель средней активности агдамского клуба составляет 29,9. На втором месте сербский клуб "Црвена Звезда" с показателем 23,7. Голландский клуб "Аякс" - на третьем месте. 

Клубом с наибольшим количеством болельщиков в соцсетях является испанский "Реал Мадрид" - 222 миллионов.

В целом, 80 попавших в Лигу чемпионов и Лигу Европы клубов имеют 8,4 млрд болельщиков. 

Отметим, что при составлении отчета учитывались показатели на июль этого года в Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

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