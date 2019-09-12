В отчете УЕФА "Карабах" лидирует по числу болельщиков

УЕФА назвал клуб, который имеет самых активных болельщиков на официальных соцстраницах клубов, участвующих в групповом этапе Кубка Европы в сезоне 2019/2020.

Как сообщает Report, это - представляющий Азербайджан в Лиге Европы клуб "Карабах".

Показатель средней активности агдамского клуба составляет 29,9. На втором месте сербский клуб "Црвена Звезда" с показателем 23,7. Голландский клуб "Аякс" - на третьем месте.

Клубом с наибольшим количеством болельщиков в соцсетях является испанский "Реал Мадрид" - 222 миллионов.

В целом, 80 попавших в Лигу чемпионов и Лигу Европы клубов имеют 8,4 млрд болельщиков.

Отметим, что при составлении отчета учитывались показатели на июль этого года в Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.