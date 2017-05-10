В новом сезоне "Карабах" выйдет на поле в форме со звездой

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В сезоне 2017-2018 "Карабах" будет играть в "звездной" форме.

Об этом Report сообщил главный директор клуба Амрах Челикел. По словам А. Челикеля, такое решение принято в связи с тем, что "Карабах" стал 5-кратным чемпионом Азербайджана. Представитель клуба отметил, что на форме будет изображена одна звезда.

Отметим, что сейчас азербайджанские клубы "Кяпяз" и "Интер" по количеству чемпионства выходят на поле в форме с соответственно 3 и 2 звездами. "Нефтчи" носит форму с 1 звездой, т.к. является 8-кратным чемпионом.