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    В Норвежскую футбольную ассоциацию назначили нового генсека

    Ранее он занимал должность гендиректора одного из информагентств

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Норвежскую футбольную ассоциацию назначили нового генсека.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ассоциации, на данную должность назначен Пал Бъеркетведт. На посту гендиректора он заменит Кая-Эрика Арстада. До этого П.Бъеркетведт занимал должность гендиректора одного из норвежских информагентств.

    Отметим, что на предстоящем в России отборочном этапе ЧМ в 2018 году норвежская сборная борется в той же группе, что и сборная Азербайджана.

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