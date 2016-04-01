В Милли Меджлис будет представлен законопроект в связи с договорными матчами

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Договорные матчи больше всего относятся к моей компетенции. К сожалению, наша деятельность неудовлетворительна. Я не доволен своей работой".

Об этом в заявлении Report сказал начальник отдела права и кадров АФФА Рамиш Малыев.

По его словам, очень много объективных причин отсутствия результатов расследования в связи с договорными играми: "Естественно, есть и субъективные причины. Мы разрабатываем законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. Этот законопроект мы представим в Милли Меджлис в июне. Азербайджан в рамках Совета Европы присоединился к Конвенции против манипуляций в сфере спортивных соревнований. После того, как изменения будут внесены в законодательство, при поступлении определенной информации мы будем направлять документы в правоохранительные органы. Они сами начнут расследование, и мы будем помогать им в этом. Надеюсь, что мы добъемся результатов”.

Отметим, что в Азербайджане утверждения о договорных матчах чаще всего высказываются при матчах первого дивизиона.