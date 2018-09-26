В матче с "Карабахом" английский "Арсенал" поддержат около 500 болельщиков

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В матче второго тура группового этапа Лиги Европы с "Карабахом" в Баку английский клуб "Арсенал" поддержат по меньшей мере 500 болельщиков.

Об этом сообщили Report в пресс-службе агдамского клуба. Источник отметил, что лондонский клуб попросил выделить 500 мест на трибуне.

Отметим, что матч "Карабах" - "Арсенал" пройдет 4 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:55. На сегодняшний день на матч продано более 20 тысяч билетов.