В Малайзии скончался получивший удар молнии футболист

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Австралийский футболист Стефан Петровски, вратарь малайзийского клуба "Мелака Юнайтед" умер в больнице после удара молнии, сообщает Report со ссылкой на Independent.

Молния попала в 18-летнего голкипера 5 апреля прямо на футбольном поле. Петровски был доставлен в отделение экстренной помощи, а затем переведен в палату интенсивной терапии для дальнейшего лечения.

21-летний одноклубник Петровски, защитник Мухда Афика Азуана также попал под удар молнии, но остался жив и находится в стабильном состоянии.

В момент происшествия на футбольном поле находилось еще 29 человек, никто из них не пострадал.