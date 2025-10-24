Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи 2-го тура общего этапа

    Футбол
    • 24 октября, 2025
    • 01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи 2-го тура общего этапа

    В Лиге конференций УЕФА прошли матчи второго тура общего этапа.

    Как сообщает Report, турецкий "Самсунспор" встретился с украинским "Динамо", "Фиорентина" на выезде сыграла с "Рапидом".

    Лига конференций УЕФА

    Общий этап

    III тур

    23 октября

    20:45. AZ (Нидерланды) - "Слован" (Словакия) – 1:0

    20:45. "Шахтер" (Украина) - "Легия" (Польша) -1:2

    20:45. "Рапид" (Австрия) - "Фиорентина" (Италия) – 0:3

    20:45. "Страсбург" (Франция) - "Ягеллония" (Польша) – 1:1

    20:45. "Риека" (Хорватия) - "Спарта" (Чехия) – 0:0

    20:45. АЕК (Греция) - "Абердин" (Шотландия) – 6:0

    20:45. "Дрита" (Косово) - "Омония" (Кипр) -1:1

    20:45. "Брейдаблик" (Исландия) - КуПС (Финляндия) - 0:0

    20:45. "Шкендия" (Северная Македония) - "Шелбурн" (Ирландия) – 1:0

    20:45. "Хаккен" (Швеция) - "Райо Вальекано" (Испания) – 2:2

    23:00. "Кристал Пэлас" (Англия) - АЕК (Ларнака, Кипр) – 0:1

    23:00. "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Целе" (Словения) – 0:2

    23:00. "Майнц 05" (Германия) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) – 1:0

    23:00. "Линкольн" (Гибралтар) - "Лех" (Польша) – 2:1

    23:00. "Сигма" (Чехия) - "Ракув" (Польша) – 1:1

    23:00. "Самсунспор" (Турция) - "Динамо" (Киев, Украина) – 3:0

    23:00. "Университатя" (Румыния) - "Ноа" (Армения) – 1:1

    23:00. "Хамрун" (Мальта) - "Лозанна" (Швейцария) 0:1.

    UEFA Konfrans Liqası: Türkiyə və İtaliya komandaları inamlı qələbə qazanıb

