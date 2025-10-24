İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    • 24 oktyabr, 2025
    • 01:03
    UEFA Konfrans Liqası: Türkiyə və İtaliya klublarından böyük hesablı qələbə

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun matçları baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyə klublarından "Samsunspor" Ukrayna təmsilçisi "Dinamo" ilə üz-üzə gəlib.

    "Fiorentina" səfərdə "Rapid"in qonağı olub.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    III tur

    23 oktyabr

    20:45. AZ (Niderland) - "Slovan" (Slovakiya) – 1:0

    20:45. "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Legiya" (Polşa) -1:2

    20:45. "Rapid" (Avstriya) - "Fiorentina" (İtaliya) – 0:3

    20:45. "Strasburq" (Fransa) - "Yagelloniya" (Polşa) – 1:1

    20:45. "Riyeka" (Xorvatiya) - "Sparta" (Çexiya) – 0:0

    20:45. AEK (Yunanıstan) - "Aberdin" (Şotlandiya) – 6:0

    20:45. "Drita" (Kosovo) - "Omoniya" (Kipr) -1:1

    20:45. "Breydablik" (İslandiya) - KuPS (Finlandiya) - 0:0

    20:45. "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Şelbrun" (İrlandiya) – 1:0

    20:45. "Hakken" (İsveç) - "Rayo Valyekano" (İspaniya) – 2:2

    23:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AEK (Larnaka, Kipr) – 0:1

    23:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Sele" (Sloveniya) – 0:2

    23:00. "Maynts 05" (Almaniya) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) – 1:0

    23:00. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Lex" (Polşa) – 2:1

    23:00. "Siqma" (Çexiya) - "Rakuv" (Polşa) – 1:1

    23:00. "Samsunspor" (Türkiyə) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) – 3:0

    23:00. "Universitatya" (Rumıniya) - "Noa" (Ermənistan) – 1:1

    23:00. "Hamrun" (Malta) - "Lozanna" (İsveçrə) 0:1.

    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи 2-го тура общего этапа

