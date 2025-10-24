UEFA Konfrans Liqası: Türkiyə və İtaliya klublarından böyük hesablı qələbə
- 24 oktyabr, 2025
- 01:03
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun matçları baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyə klublarından "Samsunspor" Ukrayna təmsilçisi "Dinamo" ilə üz-üzə gəlib.
"Fiorentina" səfərdə "Rapid"in qonağı olub.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
23 oktyabr
20:45. AZ (Niderland) - "Slovan" (Slovakiya) – 1:0
20:45. "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Legiya" (Polşa) -1:2
20:45. "Rapid" (Avstriya) - "Fiorentina" (İtaliya) – 0:3
20:45. "Strasburq" (Fransa) - "Yagelloniya" (Polşa) – 1:1
20:45. "Riyeka" (Xorvatiya) - "Sparta" (Çexiya) – 0:0
20:45. AEK (Yunanıstan) - "Aberdin" (Şotlandiya) – 6:0
20:45. "Drita" (Kosovo) - "Omoniya" (Kipr) -1:1
20:45. "Breydablik" (İslandiya) - KuPS (Finlandiya) - 0:0
20:45. "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Şelbrun" (İrlandiya) – 1:0
20:45. "Hakken" (İsveç) - "Rayo Valyekano" (İspaniya) – 2:2
23:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AEK (Larnaka, Kipr) – 0:1
23:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Sele" (Sloveniya) – 0:2
23:00. "Maynts 05" (Almaniya) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) – 1:0
23:00. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Lex" (Polşa) – 2:1
23:00. "Siqma" (Çexiya) - "Rakuv" (Polşa) – 1:1
23:00. "Samsunspor" (Türkiyə) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) – 3:0
23:00. "Universitatya" (Rumıniya) - "Noa" (Ermənistan) – 1:1
23:00. "Hamrun" (Malta) - "Lozanna" (İsveçrə) 0:1.