В Лиге конференций УЕФА подведены итоги IV тура группового этапа

В Лиге конференций УЕФА завершились матчи IV тура группового этапа.

В Лиге конференций УЕФА завершились матчи IV тура группового этапа.

Как сообщает Report, английский клуб "Челси" на выезде обыграл немецкий "Хайденхайм" со счетом 2:0. Итальянская "Фиорентина" дома одержала победу над кипрским "Пафосом" — 3:2. Испанский "Бетис" в гостях уступил чешскому клубу "Млада Болеслав" — 1:2.

Лига конференций УЕФА

Групповой этап

IV тур

28 ноября

19:30. "Астана" (Казахстан) – "Витория" (Португалия) – 1:1

21:45. "Мольде" (Норвегия) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:1

21:45. "Хайденхайм" (Германия) – "Челси" (Англия) – 0:2

21:45. "Серкль Брюгге" (Бельгия) – "Хартс" (Шотландия) – 2:0

21:45. ТНС (Уэльс) – "Юргорден" (Швеция) – 0:1

21:45. "Санкт-Галлен" (Швейцария) – ЦСК (Сербия) – 2:2

21:45. "Панатинаикос" (Греция) – ХИК (Финляндия) – 1:0

21:45. "Борац" (Босния и Герцеговина) – ЛАСК (Австрия) – 2:1

21:45. "Селле" (Словения) – "Ягеллония" (Польша) – 3:3

21:45. "Динамо" (Минск, Беларусь) – "Копенгаген" (Дания) – 1:2

21:45. "Ноа" (Армения) – "Викингур" (Исландия) – 0:0

29 ноября

00:00. "Фиорентина" (Италия) – "Пафос" (Кипр) – 3:2

00:00. "Рапид" (Австрия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) – 1:1

00:00. "Омония" (Кипр) – "Легия" (Польша) – 0:3

00:00. "Олимпия" (Словения) – "Ларн" (Северная Ирландия) – 1:0

00:00. "Лугано" (Швейцария) – "Гент" (Бельгия) – 2:0

00:00. "Млада Болеслав" (Чехия) – "Бетис" (Испания) – 2:1

Напомним, что 27 ноября турецкий "Башакшехир" сыграл вничью с молдавским "Петрокубом" - 1:1. Матчи VI тура начнутся 12 декабря.