В Лиге чемпионов УЕФА состоялось еще 9 матчей
- 23 октября, 2025
- 02:04
В третьем туре Лиги чемпионов УЕФА состоялось ещё девять матчей.
Как передает Report, среди соперников "Карабаха" клуб "Челси" принимал дома "Аякс".
"Ливерпуль" играл в гостях против "Айнтрахта". "Реал" принимал "Ювентус" в Мадриде.
"Галатасарай" встретился дома с "Буде/Глимт" в Турции.
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап
III тур
22 октября
"Галатасарай" (Турция) – "Буде/Глимт" (Норвегия) 3:1
"Атлетик" (Испания) – "Карабах" (Азербайджан) 3:1
"Челси" (Англия) – "Аякс" (Нидерланды) 5:1
"Аталанта" (Италия) – "Славия" (Чехия) 0:0
"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) – "Ливерпуль" (Англия) 1:5
"Спортинг" (Португалия) – "Марсель" (Франция) 2:1
"Монако" (Франция) – "Тоттенхэм" (Англия) 0:0
"Реал" (Испания) – "Ювентус" (Италия) 1:0
"Бавария" (Германия) – "Брюгге" (Бельгия) 4:0