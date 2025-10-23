Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Лиге чемпионов УЕФА состоялось еще 9 матчей

    Футбол
    • 23 октября, 2025
    • 02:04
    В третьем туре Лиги чемпионов УЕФА состоялось ещё девять матчей.

    Как передает Report, среди соперников "Карабаха" клуб "Челси" принимал дома "Аякс".

    "Ливерпуль" играл в гостях против "Айнтрахта". "Реал" принимал "Ювентус" в Мадриде.

    "Галатасарай" встретился дома с "Буде/Глимт" в Турции.

    Лига чемпионов УЕФА

    Групповой этап

    III тур

    22 октября

    "Галатасарай" (Турция) – "Буде/Глимт" (Норвегия) 3:1

    "Атлетик" (Испания) – "Карабах" (Азербайджан) 3:1

    "Челси" (Англия) – "Аякс" (Нидерланды) 5:1

    "Аталанта" (Италия) – "Славия" (Чехия) 0:0

    "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) – "Ливерпуль" (Англия) 1:5

    "Спортинг" (Португалия) – "Марсель" (Франция) 2:1

    "Монако" (Франция) – "Тоттенхэм" (Англия) 0:0

    "Реал" (Испания) – "Ювентус" (Италия) 1:0

    "Бавария" (Германия) – "Брюгге" (Бельгия) 4:0

    UEFA Çempionlar Liqasında daha 9 qarşılaşma baş tutub

