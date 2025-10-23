İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    UEFA Çempionlar Liqasında daha 9 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 01:32
    UEFA Çempionlar Liqasında daha 9 qarşılaşma baş tutub

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda daha 9 qarşılaşma baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Çelsi" evdə "Ayaks"la üz-üzə gəlib.

    "Liverpul" səfərdə "Ayntraxt"ın qonağı olub. "Real" Madriddə "Yuventus"la görüşüb.

    "Qalatasaray" isə Türkiyədə "Budyo Qlimt"lə qarşılaşıb.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    III tur

    22 oktyabr

    "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Budyo Qlimt" (Norveç) 3:1

    "Atletik" (İspaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) 3:1

    "Çelsi" (İngiltərə) - "Ayaks" (Niderland) 5:1

    "Atalanta" (İtaliya) - "Slaviya" (Çexiya) 0:0

    "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Liverpul" (İngiltərə) 1:5

    "Sportinq" (Portuqaliya) - "Marsel" (Fransa) 2:1

    "Monako" (Fransa) - "Tottenhem" (İngiltərə) 0:0

    "Real" (İspaniya) - "Yuventus" (İtaliya) 1:0

    "Bavariya" (Almaniya) - "Brügge" (Belçika) 4:0

    UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" "Qalatasaray"
    В Лиге чемпионов УЕФА состоялось еще 9 матчей

    Son xəbərlər

    02:27

    Tramp Si Cinpinlə nüvə silahı barədə sazişə nail olmaq niyyətini bəyan edib

    Digər ölkələr
    02:05

    Bessent ABŞ və Çin liderləri arasındakı görüşün müsbət keçəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    01:40

    ABŞ "Rosneft" və "Lukoyl"a qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    01:36

    Tramp Putinlə Budapeştdə planlaşdırılan görüşü ləğv edib

    Digər ölkələr
    01:32

    UEFA Çempionlar Liqasında daha 9 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    01:27

    BP Trampın tənqidindən sonra ABŞ-də dəniz külək elektrik stansiyası layihəsindən imtina edib

    Digər ölkələr
    01:13

    Tramp Ukraynaya uzaqmənzilli raketlərin istifadəsinə icazə verildiyinə dair xəbərləri təkzib edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:51

    Cevdet Yılmaz bütün dövlətləri İsrail parlamentinin qərarını qınamağa çağırıb

    Region
    00:31

    Orban Vaşinqtona səfər edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti