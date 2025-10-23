UEFA Çempionlar Liqasında daha 9 qarşılaşma baş tutub
- 23 oktyabr, 2025
- 01:32
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda daha 9 qarşılaşma baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Çelsi" evdə "Ayaks"la üz-üzə gəlib.
"Liverpul" səfərdə "Ayntraxt"ın qonağı olub. "Real" Madriddə "Yuventus"la görüşüb.
"Qalatasaray" isə Türkiyədə "Budyo Qlimt"lə qarşılaşıb.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
22 oktyabr
"Qalatasaray" (Türkiyə) - "Budyo Qlimt" (Norveç) 3:1
"Atletik" (İspaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) 3:1
"Çelsi" (İngiltərə) - "Ayaks" (Niderland) 5:1
"Atalanta" (İtaliya) - "Slaviya" (Çexiya) 0:0
"Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Liverpul" (İngiltərə) 1:5
"Sportinq" (Portuqaliya) - "Marsel" (Fransa) 2:1
"Monako" (Fransa) - "Tottenhem" (İngiltərə) 0:0
"Real" (İspaniya) - "Yuventus" (İtaliya) 1:0
"Bavariya" (Almaniya) - "Brügge" (Belçika) 4:0