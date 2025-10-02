В МИД Турции осудили нападение на флотилию "Сумуд" В регионе

Фото "Карабах" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице общего этапа ЛЧ УЕФА Футбол

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 2-го тура общего этапа Футбол

Маск стал первым человеком с состоянием $500 млрд Бизнес

Еврокомиссия через две недели представит дорожную карту по обороне Другие страны

Питание на Чернобыльской АЭС восстановлено Другие страны

Гурбанов заявил, что не думает о предложениях из-за рубежа на пост главного тренера Футбол

Фото Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене Внешняя политика