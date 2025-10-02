В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 2-го тура общего этапа
- 02 октября, 2025
- 01:14
В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 2-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено девять матчей.
Агдамский "Карабах" обыграл датский "Копенгаген" со счетом 2:0, а испанская "Барселона" проиграла на своем поле французскому ПСЖ - 1:2.
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
II тур
1 октября
"Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания) – 2:0
"Юнион" (Бельгия) – "Ньюкасл" (Англия) – 0:4
"Барселона" (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:2
"Монако" (Франция) – "Манчестер Сити" (Англия) – 2:2
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Атлетик" (Испания) – 4:1
"Наполи" (Италия) – "Спортинг" (Португалия) – 2:1
"Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия) – 2:2
"Арсенал" (Англия) – "Олимпиакос" (Греция) – 2:0
"Байер 04" (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1
Отметим, что первые девять матчей второго тура прошли накануне.