    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 2-го тура общего этапа

    Футбол
    • 02 октября, 2025
    • 01:14
    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 2-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено девять матчей.

    Агдамский "Карабах" обыграл датский "Копенгаген" со счетом 2:0, а испанская "Барселона" проиграла на своем поле французскому ПСЖ - 1:2.

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап

    II тур

    1 октября

    "Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания) – 2:0

    "Юнион" (Бельгия) – "Ньюкасл" (Англия) – 0:4

    "Барселона" (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:2

    "Монако" (Франция) – "Манчестер Сити" (Англия) – 2:2

    "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Атлетик" (Испания) – 4:1

    "Наполи" (Италия) – "Спортинг" (Португалия) – 2:1

    "Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия) – 2:2

    "Арсенал" (Англия) – "Олимпиакос" (Греция) – 2:0

    "Байер 04" (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

    Отметим, что первые девять матчей второго тура прошли накануне.

