    UEFA Çempionlar Liqasında daha doqquz oyun keçirilib

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2025
    • 01:05
    UEFA Çempionlar Liqasında daha doqquz oyun keçirilib

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində II turun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, daha 9 qarşılaşma təşkil edilib.

    Günün maraqla gözlənilən oyunu "Qarabağ" və Danimarkanın "Kopenhagen" komandaları arasında keçirilən görüş olub. Qarşılaşma Azərbaycan təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    II tur

    1 oktyabr

    "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Kopenhagen" (Danimarka) – 2:0

    "Yunion" (Belçika) – "Nyukasl" (İngiltərə) – 0:4

    "Barselona" (İspaniya) – PSJ (Fransa) – 1:2

    "Monako" (Fransa) – "Mançester Siti" (İngiltərə) – 2:2

    "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) – "Atletik" (İspaniya) – 4:1

    "Napoli" (İtaliya) – "Sportinq" (Portuqaliya) – 2:1

    "Vilyarreal" (İspaniya) – "Yuventus" (İtaliya) – 2:2

    "Arsenal" (İngiltərə) – "Olimpiakos" (Yunanıstan) – 2:0

    "Bayer 04" (Almaniya) – PSV (Nİderland) – 1:1

