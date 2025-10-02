UEFA Çempionlar Liqasında daha doqquz oyun keçirilib
- 02 oktyabr, 2025
- 01:05
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində II turun növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, daha 9 qarşılaşma təşkil edilib.
Günün maraqla gözlənilən oyunu "Qarabağ" və Danimarkanın "Kopenhagen" komandaları arasında keçirilən görüş olub. Qarşılaşma Azərbaycan təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
II tur
1 oktyabr
"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Kopenhagen" (Danimarka) – 2:0
"Yunion" (Belçika) – "Nyukasl" (İngiltərə) – 0:4
"Barselona" (İspaniya) – PSJ (Fransa) – 1:2
"Monako" (Fransa) – "Mançester Siti" (İngiltərə) – 2:2
"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) – "Atletik" (İspaniya) – 4:1
"Napoli" (İtaliya) – "Sportinq" (Portuqaliya) – 2:1
"Vilyarreal" (İspaniya) – "Yuventus" (İtaliya) – 2:2
"Arsenal" (İngiltərə) – "Olimpiakos" (Yunanıstan) – 2:0
"Bayer 04" (Almaniya) – PSV (Nİderland) – 1:1