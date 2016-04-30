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    В Латвии состоятся поединки азербайджанских и армянских боксеров

    Организатором мероприятия является молодой азербайджанский тренер

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ 7 мая в  столице Латвии Риге состоится дебютный турнир All for the Victory организации FLASH PROMOTION, основателем которой является молодой азербайджанский тренер Вели Мамедов. Как сообщает Report, FLASH PROMOTION  планирует серию турниров с участием талантливых спортсменов из разных стран мира.

    Зрителей ожидают бои представителей команды FLASH TEAM Петроса Ананяна, соперником которого станет боксер из Латвии Заур Садыхов, а также участника Олимпийских Игр из Азербайджана – Солтана Мигитинова с чемпионом мира по боксу среди юниоров Лендрушем Акопяном. 

    Главной интригой этого боксерского вечера станет выход на ринг Дэнни Уильямса – звезды английского бокса. 1 июля 2004 года спортсмен отправил в нокаут самого Майка Тайсона. 

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