В Кубке Азербайджана определились ​соперники клубов "Интер" и "Карабах"

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Определились владельцы двух из трех лицензий в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, это клубы "Шамкир" и "Туран Товуз".

Представители Товуза в 1/8 финала встретятся с бакинским клубом "Интер". Команда под руководством главного тренера Низами Садыгова в первом отборочном туре выиграла в Баку МОИК со счетом 2:1. Основное время игры закончилось со счетом 1:1, и для определения победителя было отведено дополнительное время. За это время представитель Товуза забил еще один гол и вышел в очередной тур.

"Шамкир" в Гусаре обыграл "Шахдаг" со счетом 3:1. Согласно жеребьевке, команда Камрана Алибабаева в 1/8 финала встретится с "Карабахом". Игры пройдут 2 декабря.

Отметим, что последняя игра первого отборочного тура состоится сегодня в 20:00. Победитель матча "Шарурспор" - "Гарадаг Локбатан" в 1/8 финала встретится с "Нефтчи".