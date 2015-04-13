​В клубе "Нефтчи" произошли новые назначения

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В футбольном клубе "Нефтчи" произошли новые назначения. Впредь бывший вратарь сборной Азербайджана Дмитрий Крамаренко и бывший тренер U-19 Вели Гасымов будут работать в "Нефтчи". Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Наблюдательного совета "Нефтчи" Чингиз Абдуллаев.

По его словам, Вели Гасымов назначен на должность спортивного директора "Нефтчи", а Дмитрий Крамаренко будет работать с вратарями.

Затронув вопрос о выходе из команды игроков, Ч.Абдуллаев сказал следующее: "Сезон еще продолжается. Впереди чемпионат и игры кубка. Сказать о том, кто уйдет, а кто останется в команде, можно будет в конце сезона".