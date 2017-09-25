В Китае охранники стадиона избили футболистов дубинками - ФОТО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Футболисты китайского клуба "Харбин Итэн" были избиты охранниками стадиона в перерыве матча с "Юньнань Лицзян", передает Report со ссылкой на RT.

Во время перерыва в раздевалке "Харбин Итэн" погас свет, а затем десятки охранников ворвались туда и начали избивать футболистов дубинками.

"Если это правда и десятки охранников их избили, то как они вышли на второй тайм и продолжили играть?" - ответили на обвинения в "Юньнань Лицзян".

Китайская ассоциация футбола (CFA) заявила, что по данному делу будут незамедлительно приняты меры.