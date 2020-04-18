​В Китае началось строительство стадиона в форме цветка лотоса - ВИДЕО

Строительство самого большого футбольного стадиона в КНР вместимостью около 100 тыс. зрителей началось в южной провинции Гуанчжоу.

Как сообщает Report, стадион будет построен в форме цветка лотоса.

Площадь нового стадиона составит примерно 150 тыс. кв.м, общая площадь застройки вокруг него - 300 тыс. кв.м. Владельцем спортивного объекта станет компания "Эвергранд груп", которой принадлежит клуб "Гуанчжоу Эвергранд". Инвестиции компании в строящийся спорткомплекс составили 12 млрд юаней (около 1,69 млрд долларов США).

Владельцы арены рассчитывают, что стадион будет готов к Кубку Азии 2023 года. Строительные работы будут завершены к концу 2022 года.

Напомним, что в 2021 году КНР примет клубный чемпионат мира.