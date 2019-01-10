В Каире будет создан "музей Мохаммеда Салаха"

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Власти Египта создадут в Каире музей имени футболиста сборной страны, полузащитника английского футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммеда Салаха.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил министр спорта Египта Ашраф Субхи.

Он отметил, что музей будет создан в расположенном на западе Каира молодёжном центре «Аль-Джазира». По словам министра, Салах принёс успех «Ливерпулю» и сборной Египта по футболу.

Министр напомнил, что Мохаммед Салах в 2018 году был удостоен звания лучшего футболиста Африки, и выразил надежду, что успехи и достижения футболиста будут вдохновлять его ещё больше.

В музее будут выставлены медали, спортивные рубашки, фотографии и прочие личные предметы Салаха.

Отметим, что Мохаммед Салах дважды подряд становился лучшим футболистом Африки.