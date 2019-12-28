В Испании задержаны 14 человек за договорные матчи в Серии A

Национальная полиция Испании задержала 14 человек в рамках операции по борьбе с организацией договорных матчей в итальянской Серии A (высший дивизион итальянской футбольной лиги) и незаконными ставками.

Как сообщает Report, в операции, которую координировал Европол, принимали участие испанская Национальная полиция и итальянские правоохранительные органы. Все задержания были произведены в Испании, два обыска – в Италии.

В рамках расследования были установлены несколько попыток организации договорных матчей в итальянской Серии А.

Напомним, что первая часть операции по задержанию за договорные матчи была проведена в мае. Тогда в Испании были задержаны 11 человек, подозреваемые в организации договорных матчей во второй лиге футбольного чемпионата Испании. По данным следствия, во главе группировки стояли бывшие игроки мадридского "Реала" Карлос Аранда и Рауль Браво. Всем задержанным в ходе второй фазы операции предъявлены обвинения в коррупции, отмывании денег и ненадлежащем распоряжении имуществом.