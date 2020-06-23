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В Испании планируют частично вернуть зрителей на стадионы

​В Испании планируют частично вернуть зрителей на стадионы

Руководство Ла Лиги в ближайшее время планирует представить обновленный медицинский регламент проведения матчей в условиях пандемии.

Как передает Report со ссылкой на Yahoo Sports, целью проекта станет частичное возвращение зрителей на стадионы. Предполагается, что болельщиков будут допускать на арены небольшими группами, а также в обязательном порядке измерять каждому человеку температуру. Во время матча фанатов обяжут носить маску.

К концу сезона, как заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, планируется согласовать присутствие на матчах 10-15% зрителей.

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