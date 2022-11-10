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В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни В отношении экс-футболиста сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи вынесен смертный приговор.
Футбол
10 ноября 2022 г. 15:33
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни

В отношении экс-футболиста сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи вынесен смертный приговор.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, форварда обвиняют в участии в акциях протеста после убийства Махсы Амини.

Сообщается, что помимо Даеи, который в настоящее время находится под стражей, будут казнены еще 15 000 человек.

В начале октября он был задержан за участие в организованной в городе Саггыз акции, после чего был отправлен в тюрьму.

Клуб "Бавария" (Германия) на своем официальном сайте выразил обеспокоенность судьбой своих бывших футболистов Али Даеи и Али Карими: "Мы связались с посольством Германии в Иране и выразили готовность оказать поддержку. Мы будем держать этот вопрос в центре внимания".

Отметим, что беспорядки в Иране, вызванные смертью 22-летней Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, начались в сентябре. Официальный Тегеран безжалостно подавлял протесты, в стране ограничили доступ к соцсетям и интернету. Местные правозащитники сообщают, что по меньшей мере 185 человек были убиты.

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Версия на английском языке Iran sentences former footballer of Azerbaijani origin to death
Версия на азербайджанском языке İranda Azərbaycan əsilli futbolçu barəsində ölüm hökmü çıxarılıb

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