​В Финляндии за беспорядки задержаны 11 футбольных фанатов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Футбольные фанаты клубов ХИФК (HIFK) и ХИК (HJK) устроили беспорядки в районе Олимпийского стадиона в Хельсинки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции Хельсинки.

Столкновения фанатов происходили до матча между командами и после него.

Полиция, чтобы утихомирить болельщиков, была вынуждена применить перцовый газ.

Стражи порядка также задержали 11 человек, в том числе, некоторых - уже во время игры.

Отмечается, что матч закончился со счетом 2:1 в пользу ХИК.

Сейчас ситуация в столице Финляндии нормализовалась.