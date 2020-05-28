​В европейской стране разрешено посещение стадиона болельщиками

На чемпионате Венгрии по футболу болельщики смогут наблюдать за играми на стадионе.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной федерации Венгрии, болельщики будут располагаться на трибунах в соответствии с установленными правилами.

Так, в одном ряду между болельщиками должно оставаться три свободных места. Кроме того, в соседних рядах сиденья спереди и сзади также должны оставаться свободными. Присутствие болельщиков на трибунах во время матчей будут решать клубы.

Отметим, что приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат Венгрии был восстановлен 23 мая.