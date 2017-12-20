 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В египетском футбольном клубе принесли в жертву быка на удачу

    Они надеются, что этот ритуал вернёт команду на победный путь

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В египетском футбольном клубе «Аль-Ахли» решили принести в жертву быка и раздать мясо беднякам, надеясь, что этот ритуал вернёт команду на победный путь.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, действующий чемпион Египта после первого с июня 2017 года поражения и последовавшей на ним ничьей занимает третье место в турнирной таблице с отставанием в пять очков от лидирующего «Исмаили», который провёл на три матча больше.

    «Аль-Ахли» является 38-кратным чемпионом страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi