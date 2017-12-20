В египетском футбольном клубе принесли в жертву быка на удачу

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В египетском футбольном клубе «Аль-Ахли» решили принести в жертву быка и раздать мясо беднякам, надеясь, что этот ритуал вернёт команду на победный путь.

Как передает Report со ссылкой на BBC, действующий чемпион Египта после первого с июня 2017 года поражения и последовавшей на ним ничьей занимает третье место в турнирной таблице с отставанием в пять очков от лидирующего «Исмаили», который провёл на три матча больше.

«Аль-Ахли» является 38-кратным чемпионом страны.