​В честь английского футболиста выпустили марку пива

Одна из пивоварен английского Норвича начала выпускать напиток с необычным названием.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание The Sun.

Владельцы пивоварни решили назвать пиво "Perfect Finnish".

Таким образом, пивоварня решила отметить заслуги нападающего "Норвича" финна Теему Пукки, который с лета 2018 года защищает цвета команды. В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа, записав на свой счет 29 голов, вернув команду в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

В текущем сезоне чемпионата Англии футболист записал в свой актив шесть забитых мячей в 13 встречах.