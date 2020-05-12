​В чемпионате Беларуси перенесли два матча из-за коронавируса

Белорусская федерация футбола приняла решение о переносе матча Высшей лиги "Минск" — "Неман" и Первой лиги — "Арсенал" — ГОБЖД.

Как передает Report со ссылкой на белорусскую прессу, данное решение принято в связи с тем, что у футболистов дзержинского "Арсенала" и "Минска" имеется подозрение на наличие вируса COVID-19.

"Ассоциация "Белорусская федерация футбола" продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряет температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке", — говорится в официальном заявлении.

Отметим, что это уже второй матч "Арсенала", перенесенный из-за подозрения на коронавирус у футболиста команды.

Председатель "Минска" Игорь Шлойдо заявил, что пока результаты теста игрока не готовы. По некоторым данным, речь идет об украинском защитнике клуба Евгении Чаговце.

Отметим, что долгое время белорусский чемпионат был единственным турниром в Европе, который продолжался во время пандемии. В пятницу стартовал чемпионат Фарерских островов, в следующие выходные — немецкая лига.