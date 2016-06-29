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    В Буэнос Айресе установлена статуя Месси

    Мэр Буэнос-Айреса: Как футбольный болельщик, Лео, прошу тебя, измени, пожалуйста, свое решение

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В столице Аргентины  Буэнос Айресе установлена статуя капитана национальной футбольной сборной Лионеля Месси, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

    "Как футбольный болельщик, Лео, прошу тебя, измени, пожалуйста, свое решение. В знак нашей любви и поддержки мы сегодня открываем твою статую здесь, в Пасео-де-ла-Глория", — заявил мэр Буэнос-Айреса Орасио Родригес Ларрета во время открытия.

    Открытие состоялось после возвращения команды с Кубка Америки. 27 июня Аргентина в финале турнира в серии пенальти уступила Чили со счетом 2:4. Сразу после этого Месси объявил об уходе из сборной.

    Не завершать карьеру футболиста призвали президент Аргентины Маурисио Макри и известный в прошлом футболист Диего Марадона. 

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