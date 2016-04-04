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    В Бразилии во время драки футбольных болельщиков погиб человек

    Он был случайным свидетелем

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Во время драки между болельщиками бразильских клубов "Коринтианс" и "Палмейрас" выстрелом в грудь убит один человек. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сан-Паулу до начала матча чемпионата Лиги. 

    Известно, что сам погибший не участвовал в драке, а стал ее случайным свидетелем. Другие подробности инцидента полиция пока не сообщает. 

    Арестовано по меньше мере трое человек. 

    Отметим, что встреча завершилась победой "Палмейрас" со счетом 1:0.

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