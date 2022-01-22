О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Бразилии вакцинация футболистов станет обязательной

В Бразилии вакцинация футболистов станет обязательной Бразильская конфедерация футбола (CBF) будет требовать обязательной вакцинации всех игроков, которые будут участвовать в ее турнирах в 2022 году.
Футбол
22 января 2022 г. 00:36
В Бразилии вакцинация футболистов станет обязательной

Бразильская конфедерация футбола (CBF) будет требовать обязательной вакцинации всех игроков, которые будут участвовать в ее турнирах в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу CBF, соответствующие требования содержатся в обновленном медицинском регламенте организации.

Уточняется, что факт вакцинации от коронавируса будет необходимо подтверждать во время формирования заявок состава команд на каждую игру. При отсутствии соответствующего документа медицинский портал CBF будет автоматически блокировать не привитого от ковида игрока.

По словам главного врача организации Жоржи Пайва, данное решение обусловлено заботой о здоровье игроков. "Большая часть госпитализаций на сегодняшний день приходится на тех, кто не привился. Вариант "омикрон" очень заразный, а спортсмены играют без масок. Все, что мы можем сделать - это потребовать от них привиться, чтобы избежать тяжелых случаев течения заболевания", - цитирует его портал Globoesporte.

Соответствующее требование об обязательной вакцинации участников соревнований от коронавирусной инфекции будет также прописано в регламентах турниров CBF, которые публикуются непосредственно перед началом состязаний. Кроме того, уточняет портал, входящим в состав CBF футбольным федерациям штатов будет также рекомендовано ввести аналогичное требование для региональных турниров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Braziliyada futbolçular üçün vaksinasiya məcburi olacaq

Другие новости из категории

Нефтчи подписал контракт с бразильским легионером
Видео"Нефтчи" подписал контракт с бразильским легионером
22 января 2022 г. 00:07
Экс-футболист Барселоны завершил карьеру
Экс-футболист "Барселоны" завершил карьеру
21 января 2022 г. 20:36
ЧМ-2022: За сутки на билеты были поданы более миллиона заявок
ЧМ-2022: За сутки на билеты были поданы более миллиона заявок
21 января 2022 г. 10:57
ФК «Карабах» и «Габала» проведут в Турции очередные матчи
ФК «Карабах» и «Габала» проведут в Турции очередные матчи
21 января 2022 г. 10:13
Ливерпуль поставил новый рекорд
"Ливерпуль" поставил новый рекорд
21 января 2022 г. 09:25
Футбольный агент Мино Райола находится в реанимации
Футбольный агент Мино Райола находится в реанимации
21 января 2022 г. 08:24
Пеле выписали из больницы после прохождения курса химиотерапии
Пеле выписали из больницы после прохождения курса химиотерапии
21 января 2022 г. 07:31
Кубок африканских наций: Стали известны все пары 1/8 финала
Кубок африканских наций: Стали известны все пары 1/8 финала
21 января 2022 г. 05:43
Кубок Испании: Барселона проиграла Атлетику в 1/8 финала
Кубок Испании: "Барселона" проиграла "Атлетику" в 1/8 финала
21 января 2022 г. 03:20
Стали известны финалисты Кубка английской лиги
Стали известны финалисты Кубка английской лиги
21 января 2022 г. 02:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi