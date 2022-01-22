В Бразилии вакцинация футболистов станет обязательной

Бразильская конфедерация футбола (CBF) будет требовать обязательной вакцинации всех игроков, которые будут участвовать в ее турнирах в 2022 году.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) будет требовать обязательной вакцинации всех игроков, которые будут участвовать в ее турнирах в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу CBF, соответствующие требования содержатся в обновленном медицинском регламенте организации.

Уточняется, что факт вакцинации от коронавируса будет необходимо подтверждать во время формирования заявок состава команд на каждую игру. При отсутствии соответствующего документа медицинский портал CBF будет автоматически блокировать не привитого от ковида игрока.

По словам главного врача организации Жоржи Пайва, данное решение обусловлено заботой о здоровье игроков. "Большая часть госпитализаций на сегодняшний день приходится на тех, кто не привился. Вариант "омикрон" очень заразный, а спортсмены играют без масок. Все, что мы можем сделать - это потребовать от них привиться, чтобы избежать тяжелых случаев течения заболевания", - цитирует его портал Globoesporte.

Соответствующее требование об обязательной вакцинации участников соревнований от коронавирусной инфекции будет также прописано в регламентах турниров CBF, которые публикуются непосредственно перед началом состязаний. Кроме того, уточняет портал, входящим в состав CBF футбольным федерациям штатов будет также рекомендовано ввести аналогичное требование для региональных турниров.