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    В бразильском футболе объявлен траур в связи с кончиной бывшего главного тренера сборной Азербайджана

    Пеле и Беккенбауэр выразили соболезнования в связи со смертью Карлоса Альберто Торреса

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В связи с кончиной бывшего главного тренера сборной Азербайджана по футболу Карлоса Альберто Торреса в бразильском футболе объявлен трехдневный траур.

    Как сообщает Report, панихида пройдет в административном здании Футбольной конфедерации Бразилии (CBF). Флаги перед CBF будут приспущены, все соревнования, организуемые конфедерацией, начнутся минутой молчания. 

    Пеле и Беккенбауэр выразили соболезнования в связи со смертью Карлоса Альберто Торреса.

    Карлос Альберто Торрес умер в возрасте 73 лет от сердечного приступа. В 1970 году он был чемпионом мира, с 14 февраля 2004 года по 4 июля 2015 года был главным тренером сборной Азербайджана. 

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