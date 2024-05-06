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Определились финалисты II турнира по мини-футболу между бакинскими селами и поселками

Определились финалисты II турнира по мини-футболу между бакинскими селами и поселками Определились финалисты II турнира по мини-футболу между бакинскими селами и поселками.
Футбол
6 мая 2024 г. 10:01
Определились финалисты II турнира по мини-футболу между бакинскими селами и поселками

Определились финалисты II турнира по мини-футболу между бакинскими селами и поселками.

Как сообщает Report, в решающем матче встретятся команды "Гюнешли" и "Ашагы Гюздек".

В полуфинале они одержали победу над клубами "Мардакян" (7:0) и "Биляджары" (2:1) соответственно.

Финальный матч состоится 9 мая. "Мардакян" и "Биляджары" встретятся в матче за третье место.

Турнир проходит при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Бакинской службы благоустройства, в нем участвуют детские футбольные команды (2012-2013 г.р.) из 4 сел и поселков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı kənd və qəsəbələri arasında ll minifutbol turnirində finalçılar müəyyənləşib

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