Определились финалисты II турнира по мини-футболу между бакинскими селами и поселками

Определились финалисты II турнира по мини-футболу между бакинскими селами и поселками.

Определились финалисты II турнира по мини-футболу между бакинскими селами и поселками.

Как сообщает Report, в решающем матче встретятся команды "Гюнешли" и "Ашагы Гюздек".

В полуфинале они одержали победу над клубами "Мардакян" (7:0) и "Биляджары" (2:1) соответственно.

Финальный матч состоится 9 мая. "Мардакян" и "Биляджары" встретятся в матче за третье место.

Турнир проходит при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Бакинской службы благоустройства, в нем участвуют детские футбольные команды (2012-2013 г.р.) из 4 сел и поселков.