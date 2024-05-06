Серия А: "Рома" и "Ювентус" сыграли вничью в матче 35-го тура

"Рома" и "Ювентус" сыграли вничью в матче 35-го тура итальянской Серии А.

"Рома" и "Ювентус" сыграли вничью в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает Report , игра прошла в Риме на стадионе "Олимпико". Матч, который обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо, завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев на 15-й минуте счёт открыл нападающий Ромелу Лукаку. Довольно скоро гости сумели отыграться. Уже спустя 16 минут защитник туринцев Бремер восстановил равновесие.

Таким образом, "Ювентус" заработал 66 очков после 35 матчей чемпионата Италии по футболу. Команда из Турина занимает второе место в турнирной таблице. "Роме" после аналогичного количества игр удалось набрать 60 очков. Клуб располагается на пятой строчке.