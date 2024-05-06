В Германии женщина впервые дебютировала в качестве главного тренера мужского футбольного клуба

В Германии 32-летняя Сабрина Виттман, назначенная на должность временно исполняющей обязанности главного тренера "Ингольштадта", впервые вывела клуб на игру третьего дивизиона.

В Германии 32-летняя Сабрина Виттман, назначенная на должность временно исполняющей обязанности главного тренера "Ингольштадта", впервые вывела клуб на игру третьего дивизиона.

Как передает Report , об этом сообщает dpa .

Она временно заняла данный пост, после того как клуб покинул 54-летний специалист Михаэль Кёлльнер.

Первый матч клуба с женщиной - главным тренером завершился вничью со счетом 1:1, ее подопечные смогли отыграться в игре с "Вальдхофом" на 90+5-й минуте.

Отметим, что третий дивизион является низшей профессиональной футбольной лигой Германии.