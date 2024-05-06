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В Германии женщина впервые дебютировала в качестве главного тренера мужского футбольного клуба

В Германии женщина впервые дебютировала в качестве главного тренера мужского футбольного клуба В Германии 32-летняя Сабрина Виттман, назначенная на должность временно исполняющей обязанности главного тренера "Ингольштадта", впервые вывела клуб на игру третьего дивизиона.
Футбол
6 мая 2024 г. 04:55
В Германии женщина впервые дебютировала в качестве главного тренера мужского футбольного клуба

В Германии 32-летняя Сабрина Виттман, назначенная на должность временно исполняющей обязанности главного тренера "Ингольштадта", впервые вывела клуб на игру третьего дивизиона.

Как передает Report, об этом сообщает dpa.

Она временно заняла данный пост, после того как клуб покинул 54-летний специалист Михаэль Кёлльнер.

Первый матч клуба с женщиной - главным тренером завершился вничью со счетом 1:1, ее подопечные смогли отыграться в игре с "Вальдхофом" на 90+5-й минуте.

Отметим, что третий дивизион является низшей профессиональной футбольной лигой Германии.

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