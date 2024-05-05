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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в результативном матче 36-го тура АПЛ

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в результативном матче 36-го тура АПЛ "Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" со счетом 4:2 в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.
Футбол
5 мая 2024 г. 21:45
Ливерпуль уверенно обыграл Тоттенхэм в результативном матче 36-го тура АПЛ

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" со счетом 4:2 в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Энфилд". Игру судил Пол Тирни.

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах с передачи Коди Гакпо. На 45-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Эндрю Робертсон.

Во втором тайме команды забили четыре гола на двоих. На 50-й минуте матча отличился нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо с передачи полузащитника Харви Эллиотта. Через девять минут забил уже сам Харви Эллиотт, которому ассистировал Салах. На 73-й минуте матча голом отметился нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон, которому ассистировал Бреннан Джонсон. На 77-й минуте второй мяч в составе гостей забил нападающий Сон Хын Мин.

"Ливерпуль" после победы остаётся на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 78 очков за 36 матчей. "Тоттенхэм" находится на пятом месте, заработав 60 очков.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” “Tottenhem” üzərində inamlı qələbə qazanıb

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