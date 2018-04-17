В Боливии недовольный своей заменой футболист напал на тренера - ВИДЕО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Во время матча 12-го тура чемпионата Боливии полузащитник "Насиональ Потоси" Тьяго Дос Сантос атаковал тренера своей команды после того, как покинул поле во время замены на 34-й минуте.

Как сообщает Report, 34-летний бразилец выразил свое недовольство данной заменой, накинувшись на кромке поля на главного тренера своей команды Эдгардо Малвестити. На помощь специалисту пришли другие игроки команды со скамейки запасных, а также арбитр встречи, тут же удаливший нарушителя при помощи красной карточки.

Отметим, что по итогам встречи "Насиональ Потоси" уступил "Спорт Бойс" со счетом 0:4.