В "Баварии" подтвердили сделку с Юпамекано

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал новость о том, что защитник "РБ Лейпциг" Дайо Юпамекано решил перейти в мюнхенский клуб, передает Report.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал новость о том, что защитник "РБ Лейпциг" Дайо Юпамекано решил перейти в мюнхенский клуб, передает Report.

"Могу подтвердить, что Юпамекано согласился перейти в "Баварию", и мы очень рады этому. У нас были очень хорошие, интенсивные переговоры с Дайотом и его агентом Фолькером Штрутом в течение нескольких месяцев", - цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

Сообщалось, что летом "Бавария" активирует опцию выкупа игрока и заплатит "Лейпцигу" 42,5 млн евро.