О нас
Report Georgia
Аудио новости

В "Баварии" подтвердили сделку с Юпамекано

В "Баварии" подтвердили сделку с Юпамекано Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал новость о том, что защитник "РБ Лейпциг" Дайо Юпамекано решил перейти в мюнхенский клуб, передает Report.
Футбол
13 февраля 2021 г. 00:53
В Баварии подтвердили сделку с Юпамекано
 Дайо Юпамекано

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал новость о том, что защитник "РБ Лейпциг" Дайо Юпамекано решил перейти в мюнхенский клуб, передает Report.

"Могу подтвердить, что Юпамекано согласился перейти в "Баварию", и мы очень рады этому. У нас были очень хорошие, интенсивные переговоры с Дайотом и его агентом Фолькером Штрутом в течение нескольких месяцев", - цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

Сообщалось, что летом "Бавария" активирует опцию выкупа игрока и заплатит "Лейпцигу" 42,5 млн евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Upamekanonun "Bavariya"ya keçəcəyi təsdiqləndi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
9 февраля 2021 г. 10:05
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi