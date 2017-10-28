В "Барселоне" отказались комментировать независимость Каталонии

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Барселона" не будет делать официальных заявлений относительно провозглашения парламентом независимости Каталонии от Испании.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

Президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что клуб в основном находится на стороне каталонских властей, но не поддерживает все их действия. Он призвал испанскую и каталонскую стороны к конструктивному диалогу.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отказался комментировать эту тему и подчеркнул, что его интересует только футбол.