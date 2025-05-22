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В Баку завершился первый игровой день чемпионата мира по мини-футболу

В Баку завершился первый игровой день чемпионата мира по мини-футболу Сегодня в Баку стартовал чемпионат мира по мини-футболу.
Футбол
22 мая 2025 г. 00:15
В Баку завершился первый игровой день чемпионата мира по мини-футболу

Сегодня в Баку стартовал чемпионат мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, в первый день турнира состоялось 8 матчей.

Открытие мундиаля прошло в Национальной гимнастической арене, где в стартовом поединке группы B сборная Франции обыграла команду Чада со счётом 1:0.

Следом на поле вышли сборные Турции и Венгрии. Матч группы C завершился вничью — 1:1.

В третьем поединке дня в группе D сборная Португалии одержала победу над Болгарией — 3:1.

В следующем матче Англия разгромила Украину со счётом 4:0 и возглавила турнирную таблицу группы C.

Одна из самых результативных игр турнира состоялась в группе D — Словакия разгромила Индию с неприличным счётом 15:0, продемонстрировав серьёзные амбиции.

После нескольких часов перерыва зрители стали свидетелями торжественной церемонии открытия чемпионата мира в Баку. Особое внимание привлекло выступление знаменитого французского фристайлера, чемпиона мира Арно Гарнье, а также музыкальные номера турецкой певицы Алены Тилки и народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой.

Сразу после церемонии сборная Азербайджана провела свой первый матч в группе A. Встреча с Бахрейном завершилась вничью — 1:1. Подопечные Эльшада Гулиева открыли счёт, но не смогли удержать победу и начали турнир с потерей очков.

В следующем поединке сборная Румынии одержала победу над Узбекистаном со счётом 2:1.

В заключительном матче дня, также в группе A, команды Мавритании и Словении сыграли вничью — 1:1.

Отметим, что во второй день чемпионата состоятся ещё 8 матчей. Турнир завершится 1 июня.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda minifutbol üzrə dünya çempionatında ilk gün arxada qalıb

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