В Баку за титул чемпиона мира по мини-футболу поборются команды 32 стран

21 мая в Баку стартует чемпионат мира по мини-футболу.
Как сообщает Report, в турнире, который пройдет на Национальной гимнастической арене, будут соревноваться команды из 32 стран.
На церемонии открытия выступят известная турецкая певица Алейна Тилки и народная артистка Азербайджана Айгюн Казымова.
Сборная Азербайджана сыграет в группе A против команд Словении, Мавритании и Бахрейна.
Состав других групп следующий:
Группа B: Румыния, Франция, Чад, Узбекистан
Группа C: Венгрия, Украина, Англия, Турция
Группа D: Словакия, Болгария, Португалия, Индия
Группа E: Мексика, Черногория, Таиланд, Коста-Рика
Группа F: Казахстан, США, Босния и Герцеговина, Польша
Группа G: Чехия, Грузия, ОАЭ, Аргентина
Группа H: Сербия, Гана, Испания, Израиль
Турнир в Баку станет пятым в истории чемпионатом мира, организованным Всемирной федерацией мини-футбола (WMF). На прошлом мундиале, который прошел в 2023 году в ОАЭ, Азербайджан занял четвертое место, уступив в матче за бронзу сборной Венгрии. Чемпионом стала команда Румынии.
Финал чемпионата состоится 1 июня.