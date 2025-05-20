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В Баку за титул чемпиона мира по мини-футболу поборются команды 32 стран

В Баку за титул чемпиона мира по мини-футболу поборются команды 32 стран 21 мая в Баку стартует чемпионат мира по мини-футболу.
Футбол
20 мая 2025 г. 13:04
В Баку за титул чемпиона мира по мини-футболу поборются команды 32 стран

21 мая в Баку стартует чемпионат мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, в турнире, который пройдет на Национальной гимнастической арене, будут соревноваться команды из 32 стран.

На церемонии открытия выступят известная турецкая певица Алейна Тилки и народная артистка Азербайджана Айгюн Казымова.

Сборная Азербайджана сыграет в группе A против команд Словении, Мавритании и Бахрейна.

Состав других групп следующий:

Группа B: Румыния, Франция, Чад, Узбекистан
Группа C: Венгрия, Украина, Англия, Турция
Группа D: Словакия, Болгария, Португалия, Индия
Группа E: Мексика, Черногория, Таиланд, Коста-Рика
Группа F: Казахстан, США, Босния и Герцеговина, Польша
Группа G: Чехия, Грузия, ОАЭ, Аргентина
Группа H: Сербия, Гана, Испания, Израиль

Турнир в Баку станет пятым в истории чемпионатом мира, организованным Всемирной федерацией мини-футбола (WMF). На прошлом мундиале, который прошел в 2023 году в ОАЭ, Азербайджан занял четвертое место, уступив в матче за бронзу сборной Венгрии. Чемпионом стала команда Румынии.

Финал чемпионата состоится 1 июня.

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Версия на английском языке Fifth start in Baku – History of minifootball world cups
Версия на азербайджанском языке Bakıda beşinci start - Minifutbol üzrə dünya çempionatının tarixi

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