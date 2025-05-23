В Баку стартует второй тур группового этапа ЧМ по мини-футболу

В Баку сегодня стартует второй тур группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.
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Сборная Азербайджана, выступающая в группе A, встретится со Словенией. Подопечные Эльшада Гулиева в первом матче сыграли вничью с Бахрейном (1:1).
В группе C сборная Турции встретится с Украиной.
Чемпионат мира
Групповой этап
II тур
23 мая
Группа A
12:45. Мавритания - Бахрейн
20:45. Словения - Азербайджан
Группа B
14:00. Франция - Узбекистан
16:30. Чад - Румыния
Группа C
15:15. Англия - Венгрия
19:30. Украина - Турция
Группа D
18:15. Болгария - Индия
22:00. Португалия - Словакия
Отметим, что финал чемпионат мира запланирован на 1 июня.