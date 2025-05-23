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В Баку стартует второй тур группового этапа ЧМ по мини-футболу

В Баку стартует второй тур группового этапа ЧМ по мини-футболу
Футбол
23 мая 2025 г. 07:30
В Баку стартует второй тур группового этапа ЧМ по мини-футболу

В Баку сегодня стартует второй тур группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, в рамках турнира на Национальной арене гимнастики состоятся еще восемь матчей.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе A, встретится со Словенией. Подопечные Эльшада Гулиева в первом матче сыграли вничью с Бахрейном (1:1).

В группе C сборная Турции встретится с Украиной.

Чемпионат мира
Групповой этап
II тур

23 мая

Группа A

12:45. Мавритания - Бахрейн
20:45. Словения - Азербайджан

Группа B

14:00. Франция - Узбекистан
16:30. Чад - Румыния

Группа C

15:15. Англия - Венгрия
19:30. Украина - Турция

Группа D

18:15. Болгария - Индия
22:00. Португалия - Словакия

Отметим, что финал чемпионат мира запланирован на 1 июня.

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Версия на азербайджанском языке Minifutbol üzrə dünya çempionatı: Bu gün qrup mərhələsində II tura start veriləcək

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