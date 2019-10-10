В Баку пройдет карьерная ярмарка

29-30 октября этого года Операционная компания Baku City Circuit (BCC) совместно с Американской Торговой Палатой в Азербайджане ("AmCham Azerbaijan") проведет карьерную ярмарку с целью оказания поддержки молодым специалистам в построении своей карьеры.

Как сообщили Report в BCC, в мероприятии, которое пройдет в BCC Академии, примут участие свыше 30 ведущих компаний обслуживающего, ненефтяного, нефтяного и других секторов экономики. На ярмарке молодые специалисты смогут ознакомиться с карьерными возможностями и программами стажировки в компаниях.

Цель проведение ярмарки - создать платформу для установления контактов между молодыми специалистами и местными компаниями, ознакомления с процессами принятия на работу и программами стажировки, а также для подачи CV напрямую в компанию.

Для участия с ярмарке необходимо пройти регистрацию по данной ссылке - https://forms.gle/V5UncjzXDATp5y4e7.

Во время посещения ярмарки участники должны принести с собой удостоверение личности и несколько образцов CV.

Надо отметить, что первая карьерная ярмарка в BCC Академии была организована в прошлом году и имела большой успех, многие волонтеры гонки Формулы 1 смогли заявить о себе и трудоустроиться.