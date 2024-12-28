В Баку похоронен Мухамедали Еганов, погибший в авиакатастрофе вблизи Актау

11:29

В Баку похоронили 13-летнего футболиста клуба "Гянджлик" Мухамедали Еганова, погибшего в авиакатастрофе вблизи Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, он похоронен на Сураханском кладбище.

11:44

В Баку простились с 13-летним футболистом клуба "Гянджлик" Мухамедали Егановым, погибшим в авиакатастрофе в Казахстане.

Как сообщает Report, в церемонии прощания приняли участие представители общественности и близкие подростка.

Мухамедали Еганов будет похоронен в Сураханы.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.

Фото: Мухамед Агаев