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В Баку похоронен Мухамедали Еганов, погибший в авиакатастрофе вблизи Актау

В Баку похоронен Мухамедали Еганов, погибший в авиакатастрофе вблизи Актау 11:29
Футбол
28 декабря 2024 г. 12:38
В Баку похоронен Мухамедали Еганов, погибший в авиакатастрофе вблизи Актау

В Баку похоронили 13-летнего футболиста клуба "Гянджлик" Мухамедали Еганова, погибшего в авиакатастрофе вблизи Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, он похоронен на Сураханском кладбище.

11:44

В Баку простились с 13-летним футболистом клуба "Гянджлик" Мухамедали Егановым, погибшим в авиакатастрофе в Казахстане.

Как сообщает Report, в церемонии прощания приняли участие представители общественности и близкие подростка.

Мухамедали Еганов будет похоронен в Сураханы.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.

Фото: Мухамед Агаев

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Версия на английском языке ФотоBaku bids farewell to 13-year-old victim of plane crash near Aktau
Версия на азербайджанском языке ФотоAviaqəzada həlak olan “Gənclik” futbol klubunun üzvü dəfn edilib - VİDEO - YENİLƏNİB-2

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