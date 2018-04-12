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    В Баку приступили к подготовке стюардов для финала Лиги Европы и матчей ЕВРО-2020

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня на Бакинском олимпийском стадионе при организационной поддержке УЕФА и АФФА начался семинар в целях подготовки стюардов.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на мероприятии присутствуют сотрудники министерства внутренних дел, Особой государственной службы охраны, представители участвующих в Премьер-лиге Азербайджана клубов, сотрудники Бакинского олимпийского стадиона и АФФА.

    Тренинги проходят в рамках подготовки к предстоящему в Баку финалу Лиги Европы в 2019 году и 4-м встречам ЕВРО-2020. 

    Главная цель заключается в подготовке опытных инструкторов для формирования современной системы подготовки стюардов, объединяющей в себе безопасность, охрану и службу. 

    Семинар завершится 16 апреля.

    Отметим, что до 2020 года аналогичные мероприятия будут организованы неоднократно. 

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