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В Азербайджане впервые восстановятся соревнования по этому виду спорта

В Азербайджане впервые восстановятся соревнования по этому виду спорта

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После соответствующего разрешения Оперативного штаба при Кабмине первое соревнование будет проведено Федерацией велоспорта Азербайджана.

Об этом Report сказал пресс-секретарь Федерации Пярвиз Мусаев. Он сообщил, что турнир состоится в конце следующей недели - 6 или 7 июня.

Мусаев подчеркнул о возможности организации турнира на Республиканском велотреке. Представитель Федерации отметил, что название соревнования пока уточняется.

Пресс-секретарь также сообщил, что в соответствии с календарем сезона 1 июня с тренерским корпусом будет проведено собрание: "Календарь сезона полностью изменился, должны заново разработать".

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