 Наверх

В Азербайджане пройдет турнир памяти Тофика Бахрамова

В Азербайджане пройдет турнир памяти Тофика Бахрамова

Футбольный турнир, посвященный памяти всемирно известного азербайджанского арбитра Тофика Бахрамова, будет организован Союзом ветеранов футбола при поддержке АФФА.

Как сообщает Report, в стартующем сегодня турнире примут участие четыре команды, состоящие из ветеранов футбола, преподавателей Азербайджанской академии физической культуры и спорта, членов судейского департамента АФФА и рефери-обсерверов.

Матчи пройдут на поле футбольной академии АФФА. Турнир продлится до 19 октября.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!