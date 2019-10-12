В Азербайджане пройдет турнир памяти Тофика Бахрамова

Футбольный турнир, посвященный памяти всемирно известного азербайджанского арбитра Тофика Бахрамова, будет организован Союзом ветеранов футбола при поддержке АФФА.
Как сообщает Report, в стартующем сегодня турнире примут участие четыре команды, состоящие из ветеранов футбола, преподавателей Азербайджанской академии физической культуры и спорта, членов судейского департамента АФФА и рефери-обсерверов.
Матчи пройдут на поле футбольной академии АФФА. Турнир продлится до 19 октября.
Təbriz QuliyevАвтор новости