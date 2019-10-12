В Азербайджане пройдет турнир памяти Тофика Бахрамова

В Азербайджане пройдет турнир памяти Тофика Бахрамова

12 октября, 2019 14:20

https://report.az/storage/news/3a36cdabc1888ab884dc5858d44e2053/7ce9b5c0-41c6-4ec2-8386-c5f08fc3b921_292.jpg Футбольный турнир, посвященный памяти всемирно известного азербайджанского арбитра Тофика Бахрамова, будет организован Союзом ветеранов футбола при поддержке АФФА. Как сообщает Report, в стартующем сегодня турнире примут участие четыре команды, состоящие из ветеранов футбола, преподавателей Азербайджанской академии физической культуры и спорта, членов судейского департамента АФФА и рефери-обсерверов. Матчи пройдут на поле футбольной академии АФФА. Турнир продлится до 19 октября.

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