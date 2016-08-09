​В Азербайджане президент клуба подал в отставку

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент футбольного клуба "Зиря" Вугар Астанов покинул занимаемую должность.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, обратившийся к учредителям В.Астанов объяснил свой уход загруженностью графика.

Временно исполнять обязанности президента "Зиря" будет исполнительный директор Натик Исмаилов.

Отметим, что за время президентства Вугара Астанова клуб завершил премьер-лигу Азербайджана серебряной медалью.

Однако "Зиря" не допустили в Лигу Европы из-за непрохождения лицензирования.