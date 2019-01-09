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    В Азербайджане первый футбольный матч года начался полным разгромом команды-соперницы

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане прошел первый футбольный матч этого года с участием профессиональных команд. 

    Как сообщает Report, в рамках учебно-тренировочных сборов, представитель Премьер-лиги - "Кешля" встретился с соревнующимся в I Дивизионе "Гарадаг Локбатаном". 

    Матч, состоявшийся в Футбольном центре Турецких авиалиний ("Türk Hava Yolları") завершился победой возглавляемого Тарланом Ахмедовым коллектива - 5:0.

    Первый гол на 35-й минуте с пенальти забил Никола Митрович. На 42-й минуте мяч забил в ворота Сеймур Асадов, а через 3 минуты гол забил Вусал Искендерли. На 54-й минуте четвертый гол своей команде принес Славик Алхасов. Последний, пятый гол, на 90-й минуте игры забил Андре Кленнон. 

    Новые трансферы команды - Вусал Искендерли и Эмин Мехтиев начали матч в стартовом составе. Что касается Джона Камара, он находился на игровом поле во второй части встречи. 

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