В Азербайджане первый футбольный матч года начался полным разгромом команды-соперницы

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане прошел первый футбольный матч этого года с участием профессиональных команд.

Как сообщает Report, в рамках учебно-тренировочных сборов, представитель Премьер-лиги - "Кешля" встретился с соревнующимся в I Дивизионе "Гарадаг Локбатаном".

Матч, состоявшийся в Футбольном центре Турецких авиалиний ("Türk Hava Yolları") завершился победой возглавляемого Тарланом Ахмедовым коллектива - 5:0.

Первый гол на 35-й минуте с пенальти забил Никола Митрович. На 42-й минуте мяч забил в ворота Сеймур Асадов, а через 3 минуты гол забил Вусал Искендерли. На 54-й минуте четвертый гол своей команде принес Славик Алхасов. Последний, пятый гол, на 90-й минуте игры забил Андре Кленнон.

Новые трансферы команды - Вусал Искендерли и Эмин Мехтиев начали матч в стартовом составе. Что касается Джона Камара, он находился на игровом поле во второй части встречи.